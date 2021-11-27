Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular da takıma geri döndü

Lider Trabzonspor'da sakatlıkları sona eren yıldız futbolcular takıma döndü. Bordo-mavili ekipte Bakasetas, Hamsik, Koita ve Abdülkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Karagümrük karşısında forma giyebilecek.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştiren Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak, kafilede yer aldı.
Trabzonspor'unKaragümrük maçı kafilesinde; Uğurcan, Arda, M.Taha, Serkan, Peres, Dorukhan, Hugo, Edgar, Denswil, Trondsen, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Koita, Cornelius ve Djaniny olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı.Sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen, Trabzonspor kafilesinde yer almadı.
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