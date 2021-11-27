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Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular da takıma geri döndü - Son Dakika

Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular da takıma geri döndü

27.11.2021 19:47

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları biten Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak da kafilede yer aldı.

Lider Trabzonspor'da sakatlıkları sona eren yıldız futbolcular takıma döndü. Bordo-mavili ekipte Bakasetas, Hamsik, Koita ve Abdülkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Karagümrük karşısında forma giyebilecek.

SAKATLAR GERİ DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştiren Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak, kafilede yer aldı.

Lider, İstanbul'a güle oynaya geliyor! Trabzonspor'da yıldız futbolcular takıma geri döndü

ERCE KARDEŞLER VE HÜSEYİN TÜRKMEN KAFİLEDE YER ALMADI

Trabzonspor'unKaragümrük maçı kafilesinde; Uğurcan, Arda, M.Taha, Serkan, Peres, Dorukhan, Hugo, Edgar, Denswil, Trondsen, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Koita, Cornelius ve Djaniny olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı.Sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen, Trabzonspor kafilesinde yer almadı.

Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular da takıma geri döndü

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Karagümrük, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular da takıma geri döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular da takıma geri döndü - Son Dakika
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