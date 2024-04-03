Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Sezonu Yedincilikle Tamamladı - Son Dakika
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Sezonu Yedincilikle Tamamladı

Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Sezonu Yedincilikle Tamamladı

Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu yedincilikle kapatırken, Play-off karşılaşmalarında da çeyrek final maçlarında mücadele etti.

03.04.2024 17:03  Güncelleme: 17:09
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Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu yedincilikle kapatırken, Play-off karşılaşmalarında da çeyrek final maçlarında mücadele etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde üçüncü defa mücadele eden Manisa'nın tek kadın basketbol takımı Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunu tamamladı. Turgutlu ekibi, sezon başından beri hedeflediği play-off biletini de almayı başardı. Güçlü takımlarla karşı karşıya gelen Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sezona damga vuran pek çok maça ve sosyal sorumluluk projelerine de imza atarak kadın basketbol camiasında farkını ortaya koydu. Takım, oynadığı 30 maçtan 17 galibiyet elde ederek 47 puanla sezonu yedinci sırada kapattı. TKBL'de hedeflediği play-off karşılaşmalarına da kalmayı başaran Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sezon boyunca Turgutlu'yu ve Manisa'yı başarıyla temsil etti.

"Aynı hedefle kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 2023-2024 sezonunu tamamladık ve play-off'a çıkma hedefimizi gerçekleştirdik. Heyecan dolu maçları kazanarak sezona damga vurduk. Önemli tecrübeler edindiğimiz bir sezon oldu. Her takım gibi bizde play-off yarı finali ve final müsabakalarına adımızı yazdırmayı çok istiyorduk. Önümüzdeki sezonda da aynı hedefle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Desteklerini her zaman gösteren, takımımızın hep yanında olan Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın ve Belediyespor Başkanımız Fırat Honaz'a, yönetim kurulu üyelerimize ve maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Hedefimizi gerçekleştirdik "

Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz ise, "Üçüncü defa yer aldığımız Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde başarılı bir sezon geçirdik. Bu sezonda en önemli isteğimiz play-off eşleşmelerine kalmaktı ve hedefimizi gerçekleştirdik. Bunun için ayrıca gururlu ve mutluyuz. Biz bu takımı kurarken hem kadını hayatın her alanında desteklemek hem de kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla kurmuştuk. Bu sezonda da birçok sosyal sosyal sorumluluk projelerine imza attık ve adımızdan söz ettirdik. Manisa'nın tek kadın basketbol takımına sponsor olarak destekte bulunan; Lidya Garden City, Mosb-Med Sağlıklı Yaşam Kliniği, Ren Girişim A.Ş, La Dietetica, Bulls GYM ve Turgutlu Gamalı Köftecisine teşekkürlerimizi borç biliriz. Sezon boyunca çok güzel heyecanlar yaşatan oyuncularımız ve teknik ekibimize mücadeleleri ve emekleri için çok teşekkür ederim. Yolları açık, başarıları daim olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Sezonu Yedincilikle Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Sezonu Yedincilikle Tamamladı - Son Dakika
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