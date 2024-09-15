Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'ndan Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekme İnisiyatifi - Son Dakika
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Spor

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'ndan Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekme İnisiyatifi

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı\'ndan Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekme İnisiyatifi

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 8 yaşındaki Narin'in hatırasını yaşatmak amacıyla sahaya, Narin'in ve diğer öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu tişörtlerle çıktı. Bu anlamlı hareket, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

15.09.2024 14:08  Güncelleme: 14:09
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Lidya Garden City Turgutlu Belediye spor Kadın Basketbol Takımı, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı güçlü bir ses daha yükseltti. Takım; Diyarbakır'da trajik bir şekilde hayattan koparılan 8 yaşındaki Narin'i anmak amacıyla, Narin'in isminin yazılı olduğu ısınma tişörtleriyle ve öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu formalarla sahaya çıktı. Bu anlamlı hareket, spor camiasında ve kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın girişimleriyle kadın cinayetlerinin yoğun olarak yaşandığı bir dönemde kadını hayatın her alanında desteklemek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kuruluş amacına uygun olarak kadın cinayetlerine ve toplumsal duyarlılığa dikkat çekmeye devam ediyor.

Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, kamuoyunda geniş bir etki oluşturarak, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında güçlü bir mesaj verdi. 8 yaşındaki Narin'in Diyarbakır'da trajik bir şekilde hayattan koparılması, tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Bu trajik olayın ardından, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Narin'in anısını yaşatmak ve kadın ile çocuk cinayetlerine karşı sesini yükseltmek amacıyla Edirne'de anlamlı bir adım attı. Takım, ligdeki ilk maçında Narin'in isminin yazılı olduğu ısınma tişörtüyle ardından öldürülen kadınların isimlerin yazılı olduğu forma ile sahaya çıktı. Narin'in ve öldürülen kadınların isminin yer aldığı formalarla sahaya çıkan kırmızı siyahlılar, sporseverlerden büyük takdir topladı.

"Narin'imizin ve öldürülen kadınların sesini yükselttik"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın ve çocuk cinayetleri, toplum olarak ortak bir mücadele gerektiren ciddi bir sorundur. Bu nedenle, kadın cinayetlerine karşı güçlü bir ses çıkarmak ve kız çocuklarının haklarını savunmak için bu takımı kurduk. Hayatının baharında henüz 8 yaşında aramızdan koparılan Narin'imizin ve öldürülen kadınların sesini yükselttiğimiz bu maç, bu mücadelenin önemli bir parçasıdır. Kadın ve çocuk cinayetleri, kadına yönelik şiddetin son bulacağı zamana kadar biz bu konuda farkındalık oluşturmaya, toplumda bilinç oluşturmaya, kadınların ve çocukların haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Maçın galibi Turgutlu ekibi oldu

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakibi Edirne DSİ Takımını 53-79 yenerek Edirne deplasmanından galibiyetle döndü.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) 2024-2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Edirne DSİ Takımına karşı oynanan mücadelede Manisa'nın tek kadın basketbol takımı rakibini 53-79 yendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'ndan Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekme İnisiyatifi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'ndan Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekme İnisiyatifi - Son Dakika
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