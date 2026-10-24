Ligde 8 golle zirvedeki Salah, Rizespor derbisinde deplasman golü arıyor - Son Dakika
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Ligde 8 golle zirvedeki Salah, Rizespor derbisinde deplasman golü arıyor

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Ligde 8 golle zirvedeki Salah, Rizespor derbisinde deplasman golü arıyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile Karadeniz derbisine çıkacak. Ligde 8 golle zirvedeki Salah, evinde 7 gol ve 2 asist yaparken 4 deplasman maçında yalnızca 1 gol attı.

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, bordo-mavililerin bu sezon evinde oynadığı maçlarda rakip fileleri boş geçmezken, deplasman karşılaşmalarındaki sessizliğini Çaykur Rizespor ile oynanacak Karadeniz derbisinde bitirmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede gözler, ligde kaydettiği 8 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ta olacak.

Karadeniz ekibinin, bu sezon evinde oynadığı Başakşehir (2), Gençlerbirliği (1), Galatasaray (3) ve Beşiktaş (1) müsabakalarında goller atarak rakip fileleri boş geçmeyen Salah, iç sahada 7 gol ve 2 asist katkısı verdi. Taraftarı önünde ortaya koyduğu istikrarı deplasman maçlarına da taşımak isteyen Mısırlı futbolcu, Trabzonspor ile çıktığı 4 deplasmanda ise sadece 1 gol atabildi. Trabzonspor'un, Amed Sportif Faaliyetlere 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada 1 gol atan deneyimli futbolcu, Kasımpaşa, Konyaspor ve Samsunspor filelerini ise havalandıramadı.

Karadeniz derbisinde yeni bir başlangıç

Trabzonspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Karadeniz derbisinde Salah'ın performansı, bordo-mavililerin hücum gücü açısından belirleyici unsurlardan biri olacak. Evinde yakaladığı yüksek gol temposunu deplasmana da taşımak isteyen Mısırlı yıldız, Karadeniz derbisinde takımının en önemli gol silahı olacak. İç sahada ortaya koyduğu performansı deplasman maçlarını da taşımak isteyen yıldız oyuncu gol krallığı yarışında da zirveyi bırakmamak için mücadele edecek.

Kaynak: İHA
TrabzonsporKaradenizRizesporSporSon Dakika

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