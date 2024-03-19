Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP\'a bildirdi

Fenerbahçe, 2 Nisan 2024 günü Olağanüstü Genel Kurulu düzenleneceğini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, bu toplantıda ligden çekilmeyi oylayacak.
Fenerbahçe'nin KAP açıklamasında, kulübün hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından alınan kararın kamuoyuna sunulduğu belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce ligden çekilme düşüncesini dile getirmişti.
Fenerbahçe'nin KAP açıklaması şu şekilde;
"Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun , 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.
1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba günü kulüp televizyonunda katıldığı programda ligden çekilme düşüncesiyle ilgili olarak şu sözleri kullanmıştı;
"Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Belki başka yerde yapacaklar! Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi? Birileri etti! Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı?"
"Fenerbahçe'ye bu ligde yer yok. Siz bize bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız, bunu devlet için de TFF için de medya için de söylüyorum, biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorundayız. Bu şantaj, tehdit değil! Artık kendi kararımızı vermeliyiz! Fenerbahçeliler tahrik etti demeye getiriyorlar. İnsan utanır. İşin nereye gideceğini biliyorum. Riyad krizinden farkı olmayacak!"
Son Dakika › Spor › Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi - Son Dakika
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