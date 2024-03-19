Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi

Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP\'a bildirdi

Fenerbahçe, 2 Nisan 2024 tarihinde düzenleyeceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısını KAP'a bildirdi. Toplantıda ligden çekilme kararı oylanacak.

19.03.2024 15:58  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 2 Nisan 2024 günü Olağanüstü Genel Kurulu düzenleneceğini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, bu toplantıda ligden çekilmeyi oylayacak.

TAKIM LİGDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin KAP açıklamasında, kulübün hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından alınan kararın kamuoyuna sunulduğu belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce ligden çekilme düşüncesini dile getirmişti.

Fenerbahçe'nin KAP açıklaması şu şekilde;

"Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun , 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir"

Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba günü kulüp televizyonunda katıldığı programda ligden çekilme düşüncesiyle ilgili olarak şu sözleri kullanmıştı;

"Gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz! Herkes aklını başına almalı! Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Yeter! Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti! Belki başka yerde yapacaklar! Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi? Birileri etti! Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı?"

"Fenerbahçe'ye bu ligde yer yok. Siz bize bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız, bunu devlet için de TFF için de medya için de söylüyorum, biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorundayız. Bu şantaj, tehdit değil! Artık kendi kararımızı vermeliyiz! Fenerbahçeliler tahrik etti demeye getiriyorlar. İnsan utanır. İşin nereye gideceğini biliyorum. Riyad krizinden farkı olmayacak!"

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Emin Güneş: Şampiyon olamayacağını anladıklarında üretilen senaryolar blahhh blahh blahhh 9 4 Yanıtla
  • Ceren Oymakaş: Yerse..! 6 4 Yanıtla
  • Ali Göktürk: Allah aşkına takımı düşürün lütfen yeter ya kin nefret ittifakları şike iftiraları en azından mertçe kendi cezamızı verelim ve kimseyle ne dostluk nede düşmanlık edelim şerefimizle geleceğimizi kurtaralım 1 0 Yanıtla
  • Esat Sönmez: Yahu maçın hakkı zaten 2 2 ydi son golden önce faul var hakem vermedi işte slze daha nasıl bir kıyak yapsınlar anlamadımki 0 0 Yanıtla

16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
15:30 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, “Sünnet oldunuz mu“ diye sormuş 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
17:00 Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi
16:17 Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 17:16:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement