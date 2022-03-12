Ligue 1'de Lille ile Saint-Etienne arasındaki maç golsüz sonuçlandı - Son Dakika

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan Lille-Saint-Etienne karşılaşması golsüz sona erdi.
Ligue 1'in 28. haftasının açılış karşılaşmasında Lille, Saint-Etienne takımını ağırladı.
Mücadelede gol sesi çıkmadı.
Lille'de forma giyen milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 61'inci dakikada oyuna girdi.
Bu skorla Lille puanını 43'e, Saint-Etienne ise 26'ya yükseltti.
Kaynak: AA
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