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Fransa'yı sallayan Farioli'den Fatih Terim'e sürpriz hediye - Son Dakika

Fransa'yı sallayan Farioli'den Fatih Terim'e sürpriz hediye

Fransa Ligue 1'de 2. sırada yer alan ve tek namağlup takım olan Nice'in teknik direktörü Francesco Farioli, Fatih Terim'e imzalı forma gönderdi. İlk hocalık deneyimini Süper Lig'de yaşayan İtalyan hoca, Terim'e yazdığı notta ''Tek büyük imparator ifadelerini kullandı.

Fransa\'yı sallayan Farioli\'den Fatih Terim\'e sürpriz hediye
18.11.2023 10:44  - Güncelleme: 11:00

Geçen sezon Fatih Karagümrük'te görev yapan şu an ise Nice'i çalıştıran Francesco Farioli, Süper Lig'de fırtınalar estiriyor. Takımı, Ligue 1'de namağlup 2. sırada bulunan Farioli, Fatih Terim'e "Tek büyük imparator" notuyla imzalı forma gönderdi.

"UMARIM BU SEZON HAK ETTİĞİNİZ BAŞARIYI YAKALARSINIZ"

İmzalı formayı sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, Farioli'ye teşekkür ederek, "Bu güzel hediye için teşekkür ederim. Umarım bu sezon hak ettiğiniz ve hayal ettiğiniz başarıyı yakalarsınız." ifadelerini kullandı.

NAĞMALUP LİDER

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, Fransa Ligue 1'de 26 puanla 2. sırada bulunuyor. Lider PSG ile arasında 1 puan fark bulunan Nice, 12 haftada ligde hiç mağlubiyet yaşamadı.

Fatih Terim'in paylaşımı şöyle:

Ligue 1'i sallaya Farioli'den Fatih Terim'e sürpriz hediye! Yazdığı not hocayı mest etti
Ligue 1'i sallaya Farioli'den Fatih Terim'e sürpriz hediye! Yazdığı not hocayı mest etti

Francesco Farioli, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa'yı sallayan Farioli'den Fatih Terim'e sürpriz hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'yı sallayan Farioli'den Fatih Terim'e sürpriz hediye - Son Dakika
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