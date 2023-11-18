Fransa\'yı sallayan Farioli\'den Fatih Terim\'e sürpriz hediye

Geçen sezon Fatih Karagümrük'te görev yapan şu an ise Nice'i çalıştıran Francesco Farioli, Süper Lig'de fırtınalar estiriyor. Takımı, Ligue 1'de namağlup 2. sırada bulunan Farioli, Fatih Terim'e "Tek büyük imparator" notuyla imzalı forma gönderdi.

"UMARIM BU SEZON HAK ETTİĞİNİZ BAŞARIYI YAKALARSINIZ"

İmzalı formayı sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, Farioli'ye teşekkür ederek, "Bu güzel hediye için teşekkür ederim. Umarım bu sezon hak ettiğiniz ve hayal ettiğiniz başarıyı yakalarsınız." ifadelerini kullandı.

NAĞMALUP LİDER

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, Fransa Ligue 1'de 26 puanla 2. sırada bulunuyor. Lider PSG ile arasında 1 puan fark bulunan Nice, 12 haftada ligde hiç mağlubiyet yaşamadı.

Fatih Terim'in paylaşımı şöyle: