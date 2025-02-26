Linyitspor Voleybolda Şampiyonluk Peşinde

Spor

Kütahya'nın köklü spor kulüplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor, futboldaki başarılarının ardından voleybolda da adından altın harflerle söz ettiriyor. Kulüp, son dönemde voleybol branşında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

2010-2011 doğumlu küçük kızlar kategorisinde mücadele eden Linyitspor, Kütahya'da oynadığı 8 maçın 7'sini kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Antrenör Mehmet Baş ve Çetin Aysu, Nisan ayında yapılacak grup finallerinde Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini vurguladı. Linyitspor, 2007-2008 doğumlu yıldız erkekler kategorisinde de önemli bir başarıya imza atarak Kütahya ikincisi oldu. Ayrıca, 2012-2013 midi kızlar kategorisinde mücadele eden takım, grubunu lider tamamlayarak final etabına yükseldi ve şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi.

Antrenörler Mehmet Baş ve Çetin Aysu, takımlarının elde ettiği başarılardan dolayı büyük gurur duyduklarını ifade ederek, "Oyuncularımız büyük bir özveriyle çalışıyor ve emeklerinin karşılığını alıyorlar. Hedefimiz, grup finallerinde de başarılı olarak Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmek ve midi kızlarda da şampiyonluğa ulaşmak" dedi.

TKİ Tavşanlı Linyitspor, voleybol branşına yaptığı yatırımlarla geleceğe umutla bakıyor. Kulüp yönetimi, altyapıya verdiği önemle genç yetenekleri Türk voleyboluna kazandırmayı ve ulusal düzeyde başarılar elde etmeyi hedefliyor.

TKİ Tavşanlı Linyitspor Kulüp Başkanı Hakan Dikkaya, voleybol takımlarının elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. - KÜTAHYA