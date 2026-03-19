Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı
Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı

19.03.2026 15:14
CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turunda Inter Miami, Nashville SC ile oynadığı son 16 turu rövanş maçında 1-1 berabere kaldı ve deplasman golü kuralı nedeniyle turnuvadan elendi. Lionel Messi, MLS ekibi Inter Miami formasıyla kariyerinin 900. golünü attı ancak bu gol, takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda elenmesini engelleyemedi.

MLS ekibi Inter Miami'nin formasını giyen Lionel Messi, kariyerinin 900. golünü attığı gecede takımının aldığı skorla adeta kabusu yaşadı.

INTER MIAMI ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA ELENDİ

Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'nin Kuzey Amerika'daki eşdeğeri olarak gösterilen CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turunda Inter Miami ile Nashville SC, 0-0 biten ilk maçın rövanşında 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Nashville SC, deplasman golü kuralı nedeniyle üst tura geçerken Inter Miami turnuvaya veda etti.

MESSİ 900. GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 7. dakikasında güzel bir golle fileleri havalandıran Messi, böylece resmi kayıtlara göre Cristiano Ronaldo'nun ardından profesyonel kariyerinde 900 gole ulaşan ikinci futbolcu oldu. Arjantinli süper yıldız, bu önemli eşiğe Ronaldo'dan daha az maçta ulaşmayı başardı.

