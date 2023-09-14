FIFA, ''The Best'' ödülü için adaylarını açıkladı
Son Güncelleme: 14.09.2023 19:28
FIFA, her sezon verdiği ''The Best'' ödülünün adaylarını duyurdu. Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yılın en iyi erkek oyuncusu ödülüne aday gösterilen isimler arasında yer almadı.
FIFA'nın her yıl en iyilere verdiği "The Best" ödülünün adayları belli oldu. Dünya yıldızı Ronaldo, yılın en iyi erkek oyuncusu adaylığı listesinde yer almadı.
FIFA'dan yapılan açıklamada yılın en iyi erkek oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülü için şu isimler aday gösterildi;
- Julian Alvarez
- Kevin De Bruyne
- Marcelo Brozovic
- İlkay Gündoğan
- Erling Haaland
- Rodri
- Khvicha Kvaratskhelia
- Kylian Mbappe
- Lionel Messi
- Victor Osimhen
- Declan Rice
- Bernardo Silva
FIFA yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları;
- Xavi
- Pep Guardiola
- Simone Inzaghi
- Ange Postecoglou
- Luciano Spalletti
Yılın en iyi kadın oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülünün adayları;
- Aitana Bonmati
- Linda Caicedo
- Rachel Daly
- Kadidiatou Diani
- Caitlin Foord
- Marry Fowler
- Alex Greenwood
- Jennifer Hermoso
- Lindsey Horan
- Amanda Ilestedt
- Lauren James
- Sam Kerr
- Mapi Leon
- Hinata Miyazawa
- Salma Paralluelo
- Keira Walsh
FIFA yılın en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları;
- Peter Gerhardsson
- Jonatan Giraldez
- Tony Gustavsson
- Emma Hayes
- Sarina Wiegman
Alper Kızıltepe
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