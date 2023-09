FIFA, ''The Best'' ödülü için adaylarını açıkladı

FIFA'nın her yıl en iyilere verdiği "The Best" ödülünün adayları belli oldu. Dünya yıldızı Ronaldo, yılın en iyi erkek oyuncusu adaylığı listesinde yer almadı.

FIFA'dan yapılan açıklamada yılın en iyi erkek oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülü için şu isimler aday gösterildi;

Julian Alvarez

Kevin De Bruyne

Marcelo Brozovic

İlkay Gündoğan

Erling Haaland

Rodri

Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Victor Osimhen

Declan Rice

Bernardo Silva

FIFA yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları;

Xavi

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Ange Postecoglou

Luciano Spalletti

Yılın en iyi kadın oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülünün adayları;

Aitana Bonmati

Linda Caicedo

Rachel Daly

Kadidiatou Diani

Caitlin Foord

Marry Fowler

Alex Greenwood

Jennifer Hermoso

Lindsey Horan

Amanda Ilestedt

Lauren James

Sam Kerr

Mapi Leon

Hinata Miyazawa

Salma Paralluelo

Keira Walsh

FIFA yılın en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları;