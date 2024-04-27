İnegöl'de hafif ticari araç çarptığı çocuk havada metrelerce uçtu - Son Dakika
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İnegöl'de hafif ticari araç çarptığı çocuk havada metrelerce uçtu

İnegöl\'de hafif ticari araç çarptığı çocuk havada metrelerce uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.04.2024 13:14
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk, metrelerce havaya uçtu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Yusuf D. (24) idaresindeki 41 AOK 228 plakalı hafif ticari araç, yola koşarak çıkan 10 yaşındaki Salih G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan çocuk, yere düşerek yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de hafif ticari araç çarptığı çocuk havada metrelerce uçtu - Son Dakika

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