Livakovic, Barcelona\'ya imza attı

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı planlaması kapsamında takımdan ayrılması gündemde olan Dominik Livakovic, İspanyol devi Barcelona ile sözleşme imzaladı.

4 YILLIK İMZA

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Barcelona, 31 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI BONSERVİS

Sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan deneyimli file bekçisinin transferi için Katalan kulübünün Fenerbahçe’ye bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transfer sürecini tamamlamak adına Barcelona'ya giden Livakovic'in imza işlemlerinin tamamlandığı ve Katalan ekibinin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği kaydedildi. Hırvat kalecinin kadroda kalıp kalmayacağı ya da bir takıma kiralanıp kiralanmayacağı ise teknik heyetin değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.