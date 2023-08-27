Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak - Son Dakika

Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak

Livakovic Fenerbahçe\'den yılda 2 milyon euro kazanacak
Son Güncelleme: 27.08.2023 16:26

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic'in maaşı belli oldu. Sarı-lacivertli takımdan yıllık 1.8 milyon euro alacak olan Hırvat eldiven, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Livakovic'in maaşı bonuslarla birlikte senelik 2 milyon euroyu bulacak.

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımdan senelik 1.8 milyon euro maaş alacak.

Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak

SENELİK 1.8 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerle 5 yıllık sözleşme imzalayan Hırvat eldiven, senelik 1.8 milon euro kazanacak.

Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak

BONUSLARLA BERABER 2 MİLYONU BULACAK

Son yıllardaki performansıyla adından söz ettiren 28 yaşındaki başarılı eldiven Livakovic'in maaşı bonuslarla birlikte senelik 2 milyon euroyu bulacak.

Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak - Son Dakika
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