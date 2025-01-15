Livakovic\'ten Kötü Haber

Spor

Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi. - İSTANBUL