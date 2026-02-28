Liverpool 5-2 ile West Ham'ı Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Liverpool 5-2 ile West Ham'ı Geçti

Liverpool 5-2 ile West Ham\'ı Geçti
28.02.2026 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool, West Ham'ı 5-2 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve 5. sıraya yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ı konuk eden Liverpool, mücadeleden 5-2 galip ayrılarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, Anfield'da West Ham United ile karşılaştı. Ligde 8 Şubat'ta Manchester City'e 2-1 mağlup olduktan sonra Sunderland ve Nottingham Forest galibiyetleriyle çıkış yakalayan Arne Slot'un öğrencileri, West Ham karşısında 5. dakikada Ekitike'nin golüyle öne geçti. Müsabakanın 24. dakikasında Virgil van Dijk farkı 2'ye çıkarırken, 43'te Alexis Mac Allister skoru 3-0'a getirdi. İlk yarısı bu skorla geçilen mücadelede konuk ekip 49. dakikada Tomas Soucek ile farkı yeniden 2'ye indirdi. Cody Gakpo 70. dakikada takımının 4. golüne imza atarken, West Ham'da Castellano 5 dakika sonra karşılık verdi. Kırmızılar, 82'de savunmada Disasi'nin kendi kalesine attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı ve 5-2'lik üstünlük sağladı.

Son düdükle birlikte sahadan 5-2 galip ayrılan Liverpool, ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Liverpool, bu sonuçla puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya çıktı. Londra ekibi ise 25 puanda kaldı. Liverpool, rakibine karşı 5 maçlık seri de yakalarken, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.

Öte yandan Liverpool, bu sezon ilk kez 5 gollü galibiyete ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Arne Slot'un öğrencileri, 10 Mart'ta İstanbul'da oynayacağı ilk maç öncesi Wolverhampton ile 3 ve 6 Mart tarihlerinde Premier Lig ve FA Cup'ta iki maça çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

West Ham United, Liverpool, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool 5-2 ile West Ham'ı Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım
Epstein’ın ölümünde ’’4chan’’ detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş Epstein'ın ölümünde ''4chan'' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Amasya’da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı Amasya'da korkunç kaza, otomobiller tünelde kafa kafaya çarpıştı
Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı Ekipler seferber oldu Tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaatta kabusu yaşadı! Ekipler seferber oldu

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 21:38:43. #7.11#
SON DAKİKA: Liverpool 5-2 ile West Ham'ı Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.