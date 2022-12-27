Dünya Kupası'nın yıldızı, İngiliz devine imza attı! Bonservisi için 45 milyon euro ödenecek

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Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol atan Cody Gakpo, PSV'den Liverpool'a transfer oldu.

İKİ KULÜP ANLAŞMAYA VARDI

Transfere ilişkin açıklama yapan PSV, "Liverpool ile anlaşmaya varıldı. 23 yaşındaki forvet, transferi tamamlamak için gerekli formaliteleri yapacağı İngiltere'ye hemen gidecek. Her iki kulüp de transfer ücretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Cody Gakpo

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

İki taraf da transferin maliyeti hakkında resmi bir açıklama yapmazken, İngiliz basını transferin 45 milyon milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceğini ve futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.