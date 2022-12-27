Dünya Kupası'nın yıldızı, İngiliz devine imza attı! Bonservisi için 45 milyon euro ödenecek - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın yıldızı, İngiliz devine imza attı! Bonservisi için 45 milyon euro ödenecek

27.12.2022 09:03

İngiliz devi Liverpool, Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan PSV'nin yıldızı Cody Gakpo'yu 45 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Transferin maliyeti hakkında resmi bir bilgi paylaşılmazken, futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol atan Cody Gakpo, PSV'den Liverpool'a transfer oldu.

İKİ KULÜP ANLAŞMAYA VARDI

Transfere ilişkin açıklama yapan PSV, "Liverpool ile anlaşmaya varıldı. 23 yaşındaki forvet, transferi tamamlamak için gerekli formaliteleri yapacağı İngiltere'ye hemen gidecek. Her iki kulüp de transfer ücretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacak" ifadelerini kullandı.

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Cody Gakpo

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

İki taraf da transferin maliyeti hakkında resmi bir açıklama yapmazken, İngiliz basını transferin 45 milyon milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceğini ve futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nın yıldızı, İngiliz devine imza attı! Bonservisi için 45 milyon euro ödenecek - Son Dakika
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