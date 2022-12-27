Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol atan Cody Gakpo, PSV'den Liverpool'a transfer oldu.
Transfere ilişkin açıklama yapan PSV, "Liverpool ile anlaşmaya varıldı. 23 yaşındaki forvet, transferi tamamlamak için gerekli formaliteleri yapacağı İngiltere'ye hemen gidecek. Her iki kulüp de transfer ücretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacak" ifadelerini kullandı.
İki taraf da transferin maliyeti hakkında resmi bir açıklama yapmazken, İngiliz basını transferin 45 milyon milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceğini ve futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nın yıldızı, İngiliz devine imza attı! Bonservisi için 45 milyon euro ödenecek - Son Dakika