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Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz - Son Dakika

Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz

30.09.2021 10:08

Unutulmaz forvetlerden Peter Crouch, Chelsea'nin Alman futbolcusu Kai Havertz'in Juventus maçında ortaya koyduğu etkisiz futbolu anlatırken, işe Mesut Özil'i de dahil etti. Crouch, "Tıpkı Mesut Özil gibi. Tembel, işe yaramaz ve sinir bozucu bir top oynadı" ifadeleri canlı yayına damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, turnuvanın son şampiyonu Chelsea'yi konuk etti. Ronaldo gittikten sonra düşüşe geçen Juventus, Chelsea'yi mağlup ederek adından söz ettirdi. Chelsea'nin etkisiz futbolu ise şaşırttı. Peter Crouch, Chelsea futbolcularına, özellikle Alman Kai Havertz'e ağır eleştiri yöneltti.

Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz

"MESUT ÖZİL GİBİ"

Alman yıldız Kai Havertz hakkında Crouch, "Tıpkı Mesut Özil gibi, saha içinde tembel ve işe yaramaz bir oyuncu gibiydi. Hatta bazen sinir bozucu oldu. Kendini geliştirmesi lazım." ifadelerini kullandı. İngiltere'de yayınlanan program sosyal medyada gündem oldu.

Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz
Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz

Mesut Özil, Juventus, Chelsea, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil için olay sözler: Tembel ve işe yaramaz - Son Dakika
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