Liverpool, Galatasaray'ı 4-0 Geçti

19.03.2026 12:46
Szoboszlai ve Salah'ın etkileyici performansıyla Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Galatasaray'ı 4-0 yenerek çeyrek finale çıktığı maçta Dominik Szoboszlai ve Muhammed Salah'ın performansları İngiliz basınından tam not aldı.

Daily Telegraph gazetesi, Macar yıldız Szoboszlai'nin Anfield'ı ateşlediğini belirterek, "Szoboszlai, merkez orta sahadan Liverpool'u ileri taşıdı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki yerlerini ayırttı. Son maçlarda tribünlerde hissedilen huzursuzluğun yaşanmamasını sağlamak için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Szoboszlai'nin doğum yerine 45 dakika mesafedeki Budapeşte'de oynanacağını hatırlatan gazete, "Macar oyuncu bu formdayken bir sonraki turda Paris Saint-Germain'i geçme şansları var. Burada açılış golünü Gerrard tarzında ağlara gönderdi." denildi.

Galatasaray karşısında alınan galibiyetin Hollandalı teknik adam Arne Slot üzerindeki baskıyı hafiflettiğini aktaran gazete, Muhammed Salah'ın Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların arasına katıldığını yazdı.

Guardian gazetesi, "Arne Slot bu sezon pek çok şeyi yanlış yapmış olabilir ancak Galatasaray karşısındaki görkemli galibiyet bu listeye eklenemez" yorumunu yaptığı haberinde, ilk yarıda penaltı kaçıran Salah'ın ikinci yarıda muazzam performansıyla geri döndüğünü ve şık bir golle turnuvanın tarihine geçtiğini kaydetti.

"Uğurcan Çakır, eşleşmenin devre arasına kadar bitmemesinin tek nedeniydi." diyen Guardian, ev sahibi takımın "kendine gelen Salah, gelişen Wirtz ve enerjik Ekitike" ile rakibini yıprattığı yorumunu yaptı."

Daily Mirror, "Liverpool, sadece Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına adını yazdırmakla kalmadı; aynı zamanda o rekor kıran, kıyaslanamaz ve durdurulamaz Salah'ını da geri kazandı." ifadelerini kullandı.

Hollandalı çalıştırıcı Slot'un inancını kaybeden Anfield tribünlerine büyüleyici bir yanıt verdiğini yazan The Times, bu sezon eleştirilen Mısırlı Salah için "Devre arasında soyunma odasına giderken hata yaptığını biliyordu. Yine de içindeki o rekabetçi ruh, ikinci yarı performansının her yerinde parmak izlerinin olmasını sağladı ve Hugo Ekitike'ye golü hazırlayarak işe başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
