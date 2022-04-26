Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti! - Son Dakika

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluğu kovalayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de finale bir adım uzaklıkta. Önümüzdeki sezon 2 forvet transferi yapacak Liverpool'da milli forvet Enes Ünal radara girdi.

ORIGI VE MINAMINO'YA VEDA

Önümüzdeki sezon Divock Origi ve Minamino'nun ayrılmasıyla kadroda boşluk açılacak. Liverpool'da transferin ilk hedefi Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez.

Darwin Nunez

ŞOV YAPIYOR

22 yaşındaki Uruguaylı golcü bu sezon ligde 26 maçta 25 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Nunez'in maliyeti minimum 80 milyon euro seviyelerinde. Liverpool'da Nunez dışında en ciddi aday Enes Ünal.

İSPANYA'DA ZİRVE TAKİBİNDE

Bu sezon İspanya'da Getafe formasıyla 32 maçta attığı 15 golle krallık yarışında Benzema'nın ensesine yapışan Enes, Liverpool'un listesine girdi. İngiliz basınında çıkan haberde Enes'in maliyet ve performans açısından Liverpool'a göz kırptığı aktarıldı.

KLOPP'UN İHTİYACI

Hava üstünlüğü olan ve duvar olabilecek bir forvet arayan Klopp için, Enes'in biçilmiş bir kaftan olduğu belirtiliyor. Enes doğrudan ilk 11 oyuncusu olarak görülmüyor ancak gelişime açık olması onu avantajlı kılan bir diğer etken. 24 yaşındaki milli futbolcunun önümüzdeki sezon İspanya'dan İngiltere'ye geçme ihtimali hayli kuvvetli.