Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım
12.03.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'a maç izlemeye gelen Liverpool taraftarının paylaşımı paylaşımı dikkat çekti. Yapılan paylaşıma yediği yemeklerin fotoğrafını koyan İngiliz taraftar, ''İstanbul futbol izlemek için muhteşem bir yer. Sanırım gut hastalığına yakalandım.'' sözlerini sarf etti. Bu paylaşım kısa süre içerisinde gündem olurken, Türk kullanıcılar sitem etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşan Liverpool'un bir taraftarının sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

''SANIRIM GUT HASTALIĞINA YAKALANDIM''

Şehrin tarihi dokusu ve stadyum atmosferinden etkilenen İngiliz futbolsever, İstanbul'daki günlerini sadece tribünde değil, Türk yemeklerinin muhteşem lezzetleri arasında da geçirdi. Sosyal medyada tattığı lezzetlerin fotoğraflarını art arda paylaşan taraftar, esprili bir yorumda bulunarak "İstanbul futbol izlemek için muhteşem bir yer. Ama yediğim yemeklerden sonra sanırım gut hastalığına yakalandım!" ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL'UN TADINI YİNE ONLAR ÇIKARDI''

Bu paylaşım Türk futbolseverler tarafından kısa süre içerisinde büyük etkileşim aldı. Yapılan yorumlarda birçok kullanıcı, şehre gelen turistlerin İstanbul'un tadını her yönden çıkardıklarını belirtirken, kendilerinin ise fahiş fiyatlar nedeniyle birçok yönden eksik kaldıklarını belirtti. Yapılan yorumlarda, ''İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı. Biz de izledik.'' ifadeleri kullanıldı.

Liverpool, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    gut una dikkat et 6 2 Yanıtla
  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    ülkeye delikanlı geldiler gut olup gittiler 3 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    Vay good vay 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İlk görüşme yapıldı Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
’’Yapamaz’’ diyenleri pişman ediyor Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi ''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi
Ramazan’da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki Ramazan'da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:20
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
18:01
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 19:20:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.