Liverpool\'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray\'ın muhtemel rakipleri

11.03.2026 08:24
Galatasaray, Liverpool'u ilk maçta 1-0 yenerek avantaj elde etti; sarı-kırmızılı ekip turu geçerse çeyrek finalde PSG – Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşan Galatasaray, ilk maçta önemli bir avantaj elde etti. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur için avantaj yakaladı.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İstanbul'da oynanan karşılaşmada Galatasaray, etkili oyunuyla Liverpool'u 1-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar İngiltere'de oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

RAKİP PSG YA DA CHELSEA

Galatasaray'ın Liverpool engelini aşması halinde çeyrek finalde karşılaşacağı rakip de belli olacak. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçerse Paris Saint-Germain – Chelsea eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

HEDEF YARI FİNAL

Çeyrek finalde rakibini eleyen takım ise adını yarı finale yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde son dört takım arasına kalma hakkı elde edecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Liverpool'u devirmek de önemli. Stratejik plan ve defans hataları yapmazsak önümüzde duramazlar. 4 0 Yanıtla
  • Uğur Yayman Uğur Yayman:
    bedava peynir fare kapanında 1 2 Yanıtla
  • CANIMINICI CANIMINICI:
    Liverpool u eleyince ondan Büyük Galatasaray dan Büyük takımmı var orda bu maçı kazanan final oynar 3 0 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    ben Carsambaspor çıkar diye bekliyordum.. Şampiyonlar Ligi'nde kim çalabilir yarifinalde Admin.. 2 0 Yanıtla
  • Can Gönül Can Gönül:
    Galatasarayin işi zor.1 0 lik galibiyet ile zor 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
