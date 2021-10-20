Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sonucu en çok merak edilen maçta Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti. 13 dakikada Liverpool skoru 2-0 yaptı, Atletico dakikalar 34'e geldiğinde skoru 2-2'ye getirdi. 52'de Griezmann atıldı, 78'de Salah penaltıdan sonucu tayin etti. Hakeme öfkeli olan Simeone, maç sonu Klopp'un elini sıkmadı.

"APTAL BİRİ DEĞİLİM"

Jurgen Klopp, İspanyol muhabirin "Maç sonu kızgın gibiydin?" sorusuna şu sert sözlerle yanıt verdi: Neden kızgın olayım? Elini sıkmak istedim, o istemedi. Hepsi bu. Aptal biri değilim, bana böyle sorular soramazsın. Sen iyi biri değilsin çünkü bu olaydan hikaye çıkarmaya çalışıyorsun."