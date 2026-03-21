Liverpool\'un maçı trafik kazası nedeniyle geç başladı

İngiltere Premier Lig'de oynanan Brighton - Liverpool karşılaşması, stadyum çevresinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle gecikmeli başladı.
Yetkililer, güvenlik ve ulaşım aksaklıkları nedeniyle müsabakanın planlanan saatinde başlatılamadığını açıkladı. Yaşanan gelişme sonrası karşılaşmanın başlama saati 15 dakika ertelendi. Maç 15 dakika sonra başladı.
