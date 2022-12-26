Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar

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Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yaptığı Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı.

TEPKİ YAĞIYOR

Ailesi ile birlikte Noel ağacı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Mohamed Salah'a Müslüman hayranlarından tepki yağdı. Fotoğrafa bir takipçisi, çocuklarım seni Müslüman bir figür olarak görüyor, çocuklarım için kötü örnek oluyorsun derken başka bir takipçisi de Hrstiyanlar ile Hristiyan bayramını kutladığın için seni hemen takipten çıkmalıyım yorumunu yaptı.

SAHİP ÇIKAN HAYRANLARI DA OLDU

Fakat bazı Mısırlı takipçileri de Salaha destek verdi. Bazı Mısırlılar, sen bizim için Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin toplamısın yorumlarında bulundu.