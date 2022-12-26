Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yaptığı Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı.
Ailesi ile birlikte Noel ağacı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Mohamed Salah'a Müslüman hayranlarından tepki yağdı. Fotoğrafa bir takipçisi, çocuklarım seni Müslüman bir figür olarak görüyor, çocuklarım için kötü örnek oluyorsun derken başka bir takipçisi de Hrstiyanlar ile Hristiyan bayramını kutladığın için seni hemen takipten çıkmalıyım yorumunu yaptı.
Fakat bazı Mısırlı takipçileri de Salaha destek verdi. Bazı Mısırlılar, sen bizim için Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin toplamısın yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Spor › Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar - Son Dakika