Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar - Son Dakika
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Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar

26.12.2022 16:37

Liverpool'un Müslüman futbolcusu Mohamed Salah, ailesi ile beraber Noel ağacı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından "Mutlu Noeller" etiketiyle paylaştı. Salah'ın paylaşımı Müslüman hayranlarının bir kısmı tarafından tepkiyle karşılanırken, yıldız futbolcunun takipçi kaybettiği de gözlemlendi.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yaptığı Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı.

TEPKİ YAĞIYOR

Ailesi ile birlikte Noel ağacı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Mohamed Salah'a Müslüman hayranlarından tepki yağdı. Fotoğrafa bir takipçisi, çocuklarım seni Müslüman bir figür olarak görüyor, çocuklarım için kötü örnek oluyorsun derken başka bir takipçisi de Hrstiyanlar ile Hristiyan bayramını kutladığın için seni hemen takipten çıkmalıyım yorumunu yaptı.

Salah'ın paylaşımı kıyameti kopardı! Müslüman hayranları takipten çıkıyor

SAHİP ÇIKAN HAYRANLARI DA OLDU

Fakat bazı Mısırlı takipçileri de Salaha destek verdi. Bazı Mısırlılar, sen bizim için Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin toplamısın yorumlarında bulundu.

YORUMLAR (1)
  • Ömer : O da bizim gibi adı müslüman. Bizim gibi yaşantısı Müslümanlıkla alakası yok . Hani diyor ya Mehmet Akif Ersoy : onların (batı) dini bizim işimiz gibi, bizim dinimiz onların işi gibi.Son olarak bir hadis:kim bir millete benzerse o da onlardandır. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Mohamed Salah, Noel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar - Son Dakika
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