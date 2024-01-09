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Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold birkaç hafta sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek - Son Dakika
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Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold birkaç hafta sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek

Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, diz yan bağlarında küçük bir yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Alexander-Arnold, bu sezon Liverpool formasıyla 25 maça çıkarken 2 gol atıp 9 asist yapmıştı.

Liverpool\'un sağ beki Trent Alexander-Arnold birkaç hafta sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek
09.01.2024 - 18:47,
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İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un yardımcılarından Pep Lijnders, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, Alexander-Arnold'ın diz yan bağlarında küçük bir yırtık olduğunu belirterek "Taraması yapıldı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz. En önemli oyuncularımızdan biri olduğu için bu bizim için büyük bir problem. Biraz dinlenecek ve umarım eskisi gibi dönecek." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 25 maça çıkan İngiliz futbolcu, 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA
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