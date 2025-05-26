Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı - Son Dakika
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Spor

Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı

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Liverpool\'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
26.05.2025 21:21
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Liverpool\'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
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İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayın ardından aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İngiltere'de Premier Lig'i zirvede bitiren Liverpool'un şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

TARAFTARLARIN ARASINA DALDI

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucunda çok sayıda kişi yaralandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve 53 yaşındaki araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

O ANLAR KAMERADA

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, kalabalığın arasına dalan otomobilin sürücüsünün direksiyonu bilerek taraftarların üzerine kırdığı, önüne kattığı kişileri ezdiği ve aracın altında sürüklediği görüldü.

BAŞBAKAN STARMER: MANZARA DEHŞET VERİCİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Liverpool'daki manzara dehşet verici. Düşüncelerim yaralanan ya da etkilenen herkesle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool\'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı

Acil Servis, İngiltere, Liverpool, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • celal doğan:
    şimdi kesin müslanların üstüne atmak için bi ajan kulanırlar amaç islami fobi ve şu an filistine destek çoğaldığı için kötü gösterip desteği azaltmak bu tür olaylar çoğalcak 2 0 Yanıtla
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