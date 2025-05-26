İngiltere'de Premier Lig'i zirvede bitiren Liverpool'un şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.
Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucunda çok sayıda kişi yaralandı.
Merseyside polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve 53 yaşındaki araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, kalabalığın arasına dalan otomobilin sürücüsünün direksiyonu bilerek taraftarların üzerine kırdığı, önüne kattığı kişileri ezdiği ve aracın altında sürüklediği görüldü.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Liverpool'daki manzara dehşet verici. Düşüncelerim yaralanan ya da etkilenen herkesle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Spor › Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı - Son Dakika
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