Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın basın toplantısındaki açıklamaları, DHA FEED 2'den canlı olarak yayınlanıyor. Söz konusu canlı yayın, DHA FEED 2 izleyicileri tarafından takip edilebiliyor.
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın basın toplantısındaki açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
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4.11.2026 23:35:27. #7.12#
SON DAKİKA: Liverpool'un teknik direktörü Iraola'nın sözleri DHA FEED 2'de canlı yayınlanıyor - Son Dakika
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