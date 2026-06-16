Livramento Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı

İngiltere Milli Futbol Takımı, Tino Livramento'nun sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığını, yerine ise Trevoh Chalobah'ın davet edildiğini açıkladı.

İngiltere Milli Futbol Takımı, Tino Livramento'nun sakatlığı nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığını, 23 yaşındaki oyuncunun yerine Trevoh Chalobah'ın davet edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Livramento'ya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, Chalobah'a ise hoş geldin mesajı paylaşıldı. - İSTANBUL