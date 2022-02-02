Üye Girişi
Loic Remy'den başkan Tahir Kıran'a gönderme - Son Dakika

Loic Remy'den başkan Tahir Kıran'a gönderme

02.02.2022 10:30
Loic Remy'den başkan Tahir Kıran'a gönderme

Çaykur Rizesporlu futbolcu Loic Remy, Kulüp Başkanı Tahir Kıran'ın kendisi ile ilgili yaptığı, "Loic Remy hiçbir şekilde sözleşme feshine yanaşmıyor.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Loic Remy, Kulüp Başkanı Tahir Kıran'ın kendisi ile ilgili yaptığı, "Loic Remy hiçbir şekilde sözleşme feshine yanaşmıyor. Bundan böyle asla Rizespor forması giymeyecek" açıklamayı sosyal medya hesabından sözleşmesini hatırlatarak, kalem ve kağıt ekleyerek paylaştı.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Loic Remy ile ilgili yaptığı açıklamada, "Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şmekilde anlaşma yoluna gitiyor. İşi gücü 'ben sakatım.' 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullandı.

Remy, sosyal medya hesabından, başkan Kıran'ın, "Tahir Kıran: Loic Remy hiçbir şekilde sözleşme feshine yanaşmıyor. Bundan böyle asla Rizespor forması giymeyecek" açıklamalarını sözleşmesi vurgusu yaparak kalem ve kağıt ekleyerek paylaştı.


YORUMLAR
500

Tahir Kıran, Rizespor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Loic Remy'den başkan Tahir Kıran'a gönderme - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
10:03 Bu araçların değeri milyonları buluyor! Yıllardır kaderlerine terk edildiler, yedieminde çürüyorlar
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar böyle kaçtı
09:32 "Çılgın dönerci"nin çılgın kar banyosu
09:37 Arkadaş arkadaşa böylesini yapmaz! "Ben sana vuramam" dedi, dayağı yedi
09:38 Alzheimer hastası nine 2 gündür kayıptı! Jandarma çareyi drone ile aramakta buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:36:25. #1.12#
SON DAKİKA: Loic Remy'den başkan Tahir Kıran'a gönderme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement