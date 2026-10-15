Lübliyana'da Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 4 milli sporcu ana tabloya yükseldi

Lübliyana'da Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 4 milli sporcu ana tabloya yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda teklerde Ece Haraç, Sibel Altınkaya, Abdullah Talha Yiğenler ve Görkem Öçal ana tabloya yükseldi. Ana tabloda dört sporcunun rakipleri belirlendi; organizasyon 18 Ekim'de sona erecek.
Slovenya'da düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde 4 milli sporcu ana tabloya yükseldi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonda; Ece Haraç, Sibel Altınkaya, Abdullah Talha Yiğenler ve Görkem Öçal, ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.
Ana tabloda Ece Haraç, Elizabeta Samara ile eşleşirken Sibel Altınkaya'nın rakibi Sara Tokic oldu. Abdullah Talha Yiğenler, Tomislav Pucar ile Görkem Öçal ise Joao Geraldo ile karşılaşacak.
Organizasyon, 18 Ekim'de sona erecek.
Kaynak: AA
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