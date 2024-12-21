Torreira\'yı küplere bindiren ayrılık sorusu

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Lucas Torreira ile Devrim Özkan birlikteliği tam bir yılan hikâyesine döndü. 2024'ün başlarında ayrılan, ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans veren Torreira ile Özkan, kasım ayında Uruguay'a gitti.

EVLENECEKLERİ KONUŞULURKEN AYRILDILAR

Lucas Torreira; Devrim Özkan'a ülkesi Uruguay'da doğup - büyüdüğü yerleri göstermiş, ünlü oyuncuyu ailesiyle tanıştırmıştı. Türkiye'ye dönüşte; evlenecekleri yönündeki söylentiler hakkındaki soruları geçiştiren Torreira ile Özkan, geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldı.

BU KONUYLA ALAKALI SORU SORMAYIN

İlişkilerinin ikinci dönemini de evlilikle sonuçlandıramayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi. Lucas Torreira; Devrim Özkan ile ayrılıp - ayrılmadığı yönündeki soruya, bir hayli sert tepki göstererek; "Doğru ya da yanlış, bu konuyla alakalı hiç soru sormayın" cevabını verdi.