Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu - Son Dakika
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Spor

Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu

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Ünlü futbolcu Lucas Torreira, birliktelik yaşadığı Devrim Özkan ile ayrılıp ayrılmadıkları yönündeki iddialara sert bir yanıt verdi. Torreira, ayrılık iddiaları hakkında gelen sorulara "Doğru ya da yanlış, bu konuyla alakalı hiç soru sormayın" şeklinde sert bir yanıt verdi.

21.12.2024 12:21  Güncelleme: 13:01
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Lucas Torreira ile Devrim Özkan birlikteliği tam bir yılan hikâyesine döndü. 2024'ün başlarında ayrılan, ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans veren Torreira ile Özkan, kasım ayında Uruguay'a gitti.

EVLENECEKLERİ KONUŞULURKEN AYRILDILAR

Lucas Torreira; Devrim Özkan'a ülkesi Uruguay'da doğup - büyüdüğü yerleri göstermiş, ünlü oyuncuyu ailesiyle tanıştırmıştı. Türkiye'ye dönüşte; evlenecekleri yönündeki söylentiler hakkındaki soruları geçiştiren Torreira ile Özkan, geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldı.

BU KONUYLA ALAKALI SORU SORMAYIN

İlişkilerinin ikinci dönemini de evlilikle sonuçlandıramayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi. Lucas Torreira; Devrim Özkan ile ayrılıp - ayrılmadığı yönündeki soruya, bir hayli sert tepki göstererek; "Doğru ya da yanlış, bu konuyla alakalı hiç soru sormayın" cevabını verdi.

Torreira\'yı küplere bindiren ayrılık sorusu

Lucas Torreira, Devrim Özkan, Galatasaray, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Tunca:
    icardi neyse buda aynı. üstelik aynı camiadan çıkması normal bence. Fransız takımı sonuç olarak 17 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Günün en boş haberi 15 5 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    feros sende günün en boş insanısın.pardon özür düzeltiyorum yılın en boş insanı. 13 3 Yanıtla
  • Depeche:
    Midesiz devrim 10 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    atom.karinca 0 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    illa evlenmek zorundalarmi 0 0 Yanıtla
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