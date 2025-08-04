Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı yeniden alevlendi

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi. Çift, Bodrum açıklarında çıktıkları mavi turda aşklarını ilan etti.

YENİDEN BARIŞTILAR

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan 2023 yılında aşk iddialarıyla gündeme geldi. Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir" diyerek iddiaları yalanlasa da bir süre sonra ünlü çiftten ilan-ı aşk geldi. 2024 yılının başlarında ise ilişkilerini bitirdiler. Ancak ayrılığa fazla dayanamadılar ve ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans daha verdiler.

"HAYATIMIN AŞKI"

Devrim Özkan-Lucas Torreria ilişkisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Özkan, önceki akşam oynanan Galatasaray-Lazio maçında 2 gol atan Torreira'nın fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Başarılı futbolcu da bu hikayeye "Hayatımın aşkı" yanıtını verdi. İkili yeniden takipleşmeye başladı.

BODRUM'DA AŞKA GELDİLER

Torreira maç sonrası da soluğu sevgilisinin yanında Bodrum'da aldı. Ünlü çift, teknede tatil yaparken objektiflere takıldı. Dostlarının da bulunduğu teknede fotoğraf çektiren Devrim Özkan ve Lucas Torreira yan yana verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.