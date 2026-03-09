Lucas Torreira'ya kötü haber! Yine olmadı - Son Dakika
Lucas Torreira'ya kötü haber! Yine olmadı

Lucas Torreira\'ya kötü haber! Yine olmadı
09.03.2026 17:22
Lucas Torreira\'ya kötü haber! Yine olmadı
Galatasaraylı Lucas Torreira, Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın açıkladığı aday kadroda yer almazken, Fernando Muslera listeye dahil edildi.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, bir kez daha Uruguay Milli Takımı kadrosunun dışında kaldı. Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın açıkladığı aday listede Torreira'ya yer verilmedi.

MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Uruguay Milli Takımı'na yeniden çağrılmak istediğini dile getirmişti. Torreira, milli takım için mücadele etmeye devam edeceğini belirterek Dünya Kupası'nda yer alma hayalini koruduğunu ifade etmişti.

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa ile herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayan Torreira, daha önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın yanlış anlaşılmış olabileceğini belirterek gerekirse özür dilemeye hazır olduğunu söylemişti.

BIELSA KADROYA ALMADI

Torreira'nın bu açıklamalarına rağmen Marcelo Bielsa, İngiltere ve Cezayir ile oynanacak hazırlık maçları için açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadroya deneyimli futbolcuyu dahil etmedi.

MUSLERA LİSTEDE YER ALDI

Öte yandan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın açıklanan kadrosunda yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla bu sezon 36 maçta görev aldı. Uruguaylı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    bielsa swnde s?kim akıllymışsın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
