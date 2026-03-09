Lucas Torreira\'ya kötü haber! Yine olmadı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, bir kez daha Uruguay Milli Takımı kadrosunun dışında kaldı. Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın açıkladığı aday listede Torreira'ya yer verilmedi.
30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Uruguay Milli Takımı'na yeniden çağrılmak istediğini dile getirmişti. Torreira, milli takım için mücadele etmeye devam edeceğini belirterek Dünya Kupası'nda yer alma hayalini koruduğunu ifade etmişti.
Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa ile herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayan Torreira, daha önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın yanlış anlaşılmış olabileceğini belirterek gerekirse özür dilemeye hazır olduğunu söylemişti.
Torreira'nın bu açıklamalarına rağmen Marcelo Bielsa, İngiltere ve Cezayir ile oynanacak hazırlık maçları için açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadroya deneyimli futbolcuyu dahil etmedi.
Öte yandan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın açıklanan kadrosunda yer aldı.
Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla bu sezon 36 maçta görev aldı. Uruguaylı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.
