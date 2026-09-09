Lucas Torreira\'dan tarihi gol

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Sporting CP deplasmanında sahaya çıktığı karşılaşmada, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira kariyerinde bir ilki yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK GOL KATKISI

Sarı-kırmızılı ekibin mücadelenin 6. dakikasında bulduğu golün hazırlayıcısı olan yetenekli futbolcu, kariyerindeki 24. Şampiyonlar Ligi maçında ilk kez tabela katkısı verdi. Daha önce Avrupa’nın en prestijli turnuvasında çıktığı 23 karşılaşmada gol ya da asist üretemeyen Torreira, böylece Devler Ligi arenasında siftah yapmış oldu.

ORTA SAHANIN DİNAMOSU GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray orta sahasındaki yüksek direnci ve oyun kurucu rolüyle takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa sahnesindeki bu istatistiğiyle de sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansı taçlandırmış oldu.