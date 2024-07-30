Lugano Teknik Direktörü Croci-Torti: Takımımla Gurur Duyuyorum - Son Dakika
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Lugano Teknik Direktörü Croci-Torti: Takımımla Gurur Duyuyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Croci-Torti, maça iyi hazırlandıklarını belirtirken, Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu ve ikinci yarıda zorlandıklarını ifade etti. Mourinho'nun kendilerini övmesinden gurur duyduğunu belirten Croci-Torti, Fenerbahçe'yi Beşiktaş'a göre daha kaliteli bir takım olarak değerlendirdi ve Fenerbahçe'nin daha güçlü olacağını söyledi.

30.07.2024 22:59
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsviçreli teknik adam, maça iyi hazırlandıklarını belirtti.

Kazanmaya geldiklerini dile getiren Croci-Torti, "Biz maça iyi hazırlandık. Buraya kazanmaya geldik. Mourinho'nun bizi tebrik etmesinin bize faydası yok. Fenerbahçe bizden kaliteli bir takımdı. Ben kendi takımımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takımım var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıya çok baskılı başladığını dile getiren Croci-Torti, "İkinci yarıda bizi zorladılar. Dzeko, Inter'de ve Manchester City'de oynamış çok kaliteli bir oyuncu. İlk maçta da gollerini attı, bugün de kalitesini gösterdi. Kendi adıma üzgünüm çünkü buradan daha fazla bir şeyler çıkarabilirdik. Beraberlikten sonra reaksiyon gösteremedik ama takımımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe'yi 2 maçta da zorladığımızı düşünüyorum ama üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho'nun kendilerini övmesinden gurur duyduğunu anlatan Croci-Torti, "Takımla gurur duyuyorum. 2 maçta da Fenerbahçe'yi biraz heyecanlandırdık. Maalesef 2 maçta da yenildik ama zorladığımız için gurur duyuyorum. Mourinho gibi bir hocaya karşı oynamak ve ondan güzel sözler duymak benim için gurur verici." şeklinde görüş belirtti.

İsviçreli çalıştırıcı, geçen sezon Beşiktaş ile yaptıkları karşılaşmanın hatırlatılması üzerine "Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha kaliteli bir takım. Beşiktaş geçen sene zorluk çekiyordu. Bizim maçta yönetim ıslıklanmıştı, bizim için bir avantajdı. Fenerbahçe benim için hocasıyla, seyircisi önünde daha kaliteli bir takımdı." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'yi daha iyi beklediklerini de anlatan Croci-Torti, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz 1. dakikadan itibaren oyunu ele aldık. Fenerbahçe çok geri çekildi, ona biz de şaşırdık. Biz ilk dakikadan itibaren kendi oyunumuzu oynadık ama Fenerbahçe'yi daha güçlü olarak görüyoruz çünkü tüm oyuncuları fit değil. Avrupa Şampiyonası'ndan yeni dönen oyuncular oldu, yeni transferleri hazır değildi. Bazı oyuncular fit olunca Fenerbahçe çok daha iyi bir takım olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Lugano Teknik Direktörü Croci-Torti: Takımımla Gurur Duyuyorum - Son Dakika

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