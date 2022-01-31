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Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti - Son Dakika

Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti

31.01.2022 10:53

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı olan Luis Campos'un ilk günlerinde katkıya başladı. Luyindama Arap takımına gitti, Pena ve Pulgar transferleri için kasadan para çıkmadı.

Galatasaray'da transfer dönemi hareketli geçiyor. Sarı-Kırmızılılar kaleye Barcelona'dan Pena'yı getirdi, forvet hattı da eski golcü Bafetimbi Gomis'e emanet edildi.

Transferin yıldızı Galatasaray! Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti

UÇAK SÜREKLİ HAVADA

Pena ve Gomis'i İstanbul'a getiren Aslan'da transfer bitmiş değil. Fiorentina'nın 28 yaşındaki orta sahası Erick Pulgar'la anlaşmaya varıldı. 6 aylığına kiralık gelecek ve kasadan bedel çıkmayacak. Pulgar, Galatasaray'ın ilk Şilili futbolcusu olacak.

Transferin yıldızı Galatasaray! Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti

ZOR OLANI BAŞARDI

Campos, mukavelesi sezon başında uzatılan Christian Luyindama'yı ise Arap takımına çok iyi şartlarda yolladı. Al-Taawon takımı Luyindama'nın maaşının tamamını karşılayacak. Satın alma opsiyonu 3 milyon euro.

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Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Barcelona, Arap, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti - Son Dakika
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