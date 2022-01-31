Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti

Galatasaray'da transfer dönemi hareketli geçiyor. Sarı-Kırmızılılar kaleye Barcelona'dan Pena'yı getirdi, forvet hattı da eski golcü Bafetimbi Gomis'e emanet edildi.

UÇAK SÜREKLİ HAVADA

Pena ve Gomis'i İstanbul'a getiren Aslan'da transfer bitmiş değil. Fiorentina'nın 28 yaşındaki orta sahası Erick Pulgar'la anlaşmaya varıldı. 6 aylığına kiralık gelecek ve kasadan bedel çıkmayacak. Pulgar, Galatasaray'ın ilk Şilili futbolcusu olacak.

ZOR OLANI BAŞARDI

Campos, mukavelesi sezon başında uzatılan Christian Luyindama'yı ise Arap takımına çok iyi şartlarda yolladı. Al-Taawon takımı Luyindama'nın maaşının tamamını karşılayacak. Satın alma opsiyonu 3 milyon euro.