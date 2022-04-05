Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika
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Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da

05.04.2022 16:23

Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerle görüşen temsilcinin, oyuncusunu Beşiktaş'a da önerdiği belirtildi.

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon için çalışmalara başladı. Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Süper Lig devleri gündemine Atletico Madrid'den ayrılma hazırlığı yapan dünyaca ünlü golcü Luis Suarez'i aldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KARŞI KARŞIYA

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin bu durumdan pek de hoşnut olmadığı da gelen haberler arasında. Ancak Beşiktaşlı kurmayların kendilerinin Suarez ile daha önce ilgilendiklerini iddia ettikleri de ifade ediliyor. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın Uruguaylı golcü için ciddi bir kaynak ayırdığı ve transfer savaşının yeni döneme damgasını vurabileceği ifade ediliyor. 35 yaşındaki Luis Suarez için iki dev kulüp sezon sonunda karşı karşıya gelecek. Uruguaylı yıldızı iki takım da çok istiyor.

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Son Dakika Spor Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika


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