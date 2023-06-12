Luka Modric, Suudi Arabistan kulübünden gelen 80 milyon euro teklifi reddetti - Son Dakika
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Luka Modric, Suudi Arabistan kulübünden gelen 80 milyon euro teklifi reddetti

12.06.2023 20:19

Real Madrid'de forma giyen Luka Modric'e Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübü yıllık 80 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Ancak Hırvat futbolcu, Real Madrid'de kalmak istediği için teklifi reddetti.

Cristiano Ronoldo, Karim Benzema ve bir çok futbolcunun son zamanlardaki tercihleri arasında yer alan Suudi Arabistan takımları Real Madrid'de forma giyen Luka Modric için de bir teklif yaptı.

80 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme konusunda kulübü ile anlaşamayan Luka Modric'e Al Ahli kulübü yıllık 80 milyon euro maaşı gözden çıkardı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Hırvat futbolcu, teklife sıcak bakmadı ve Real Madrid'de kalmak istediği için Al Ahli kulübünün servet değerindeki teklifini reddetti.

YORUMLAR (1)
  • Hbo Hbo: Anladim somalinyitspora geliyor o zaman Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Suudi Arabistan, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luka Modric, Suudi Arabistan kulübünden gelen 80 milyon euro teklifi reddetti - Son Dakika


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