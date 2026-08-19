Lukaku: Kazanabilirdik - Son Dakika
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Lukaku: Kazanabilirdik

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Lukaku, Lyon ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kazanma şanslarının olduğunu ancak değerlendiremediklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, Lyon maçının ardından yaptığı açıklamada, maçı kazanabilecek şansları yakaladıklarını ama bu fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Fransız ekibi Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lukaku, "Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şansları yakaladığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi oluşturduğumuz fırsatlar vardı, bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanan olabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

"Kendimi yüzde 75 hazır hissediyorum"

Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de çıktığı ilk maçtaki ambiyansı ve kendini ne kadar hazır hissetiğini değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadımızda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans oluşturuyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için, antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi yüzde 75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkiimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim" ifadelerini kullandı.

"Greenwood, harika bir performans ortaya koydu"

Mason Greenwood'un golüne ve performansına da değinen Romelu Lukaku, "Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans oluşturdu. Çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike oluşturdu bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum, 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1.5 yıl beraber çalıştık onunla. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

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