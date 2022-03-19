Lütfü Savaş: "Yöneticilerin planları daha ekonomik yapması lazım" - Son Dakika

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Türk futbol ekonomisinde oluşan şartlar sonucunda takım yöneticilerinin daha ekonomik planlar yapması gerektiğini ifade ederken, Hatayspor olarak altyapıya yöneleceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasının ardından Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akşam oynanan futbolun ve kar yağışının heyecan verici olduğunu söyleyen Savaş, "İki takım da açık ve iyi oynadı, bu soğuk ve karın şiddetini arttırdığı havada. İki takım da galip gelebilirdi, beraberlik normal oldu. Bu şartlara rağmen güzel maç oldu" şeklinde konuştu.

"Yöneticilerin planları daha ekonomik yapması lazım"

Hatayspor'un ve diğer takımların ekonomik durumlarına değinen Başkan Savaş, "Önümüzdeki yılların hem finans hem altyapı organizasyon şemasında çalışmalar yapıyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Futbolcu satabileceksek alacağımız oyuncular konusunda daha ekonomik takımı kurgulamak istiyoruz. Şu gidişat Avrupa'da Türk futbolunun geride gitmesine katkı sağlar. Futbol camiasının bu konuda destek verecek camiaların tekrar düşünmesi ve gelecek yılları planlaması lazım. Gelirler düşüyor, hem de birçok takımın ekonomik dar boğazı var. Bu konunun düzeltilmesi lazım. Takım yöneticilerinin bundan sonraki planlarını çok daha ekonomik yapması lazım" diye konuştu.

"Altyapıya yöneleceğiz"

İki yıllık pandemi sürecinin reklam gelirlerini de etkilediğini söyleyen Savaş, "Yöneticiler gelecek yılları düşünmeden aşırı para harcadı. Bütün bu etkenler Türk futbolunu bu günlere getirdi. Bundan sonraki süreç içerisinde daha karamsar düşünceye itti. Bu mevcut durumdan dolayı hep beraber kurtulmak lazım. Biz Hatayspor olarak kaliteyi arttırmak için hem altyapıya hem de önümüzdeki yıllarda kaliteli ucuz futbolcuya yöneleceğiz, diğer takımlarından yönelmesi lazım. Altyapıya tüm takımların yönelmesi lazım. Yurtdışından oyuncular alıyoruz bunlar para demek" ifadelerini kullandı.

"Gol kralı bizden çıkacak"

Oyuncu izleme ekibine değinen Lütfü Savaş, "Hem dışarıda scout ekiplerimiz var, bizim yönetim arkadaşlarımızda oyuncuları tarıyor Afrika ve Avrupa'yı. Gelecek yıllar için çalışmalar var. Şartlar oluşursa bu sene de gol kralı bizden çıkacak. Göze batan iyi oyuncular var. Bunlardan para kazanırsak önümüzdeki yılı ekonomik anlamda kurtarmış oluruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL