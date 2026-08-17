Lyon'dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Beklentiler

LYON Teknik Direktörü Paulo Fonseca, "Çok sıkı çalıştık. Bu noktaya gelmek için yoğun mücadele verdik. Bizim açımızdan yarınki maç harika bir fırsat. Şampiyonlar Ligi'ne girme ihtimali büyük bir fırsat. Bu kulübümüz için tarihi bir başarı olacak" dedi.

Fransa ekibi Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın saat 22.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca ve futbolculardan Moussa Niakhate açıklamalarda bulundu. Nicolas Tagliafico'nun hazır olmadığından bahseden Paulo Fonseca, "Ekibe biraz geç geldi. Fiziksel olarak çok hazır değildi. Yarınki maç için hazır olmadığına karar verdik. Çok sayıda oyuncumuzu getirdik. Farklı opsiyonlara sahip olmak önemli. Getirdiğimiz bütün oyunculara inanıyoruz. Bu oyuncuların olması benim açımdan pozitif" ifadelerini kullandı.

'BİZİM AÇIMIZDAN YARINKİ MAÇ HARİKA BİR FIRSAT'

Yarınki maçın kendileri için harika bir fırsat olduğuna değinen Fonseca, "Çok sıkı çalıştık. Bu noktaya gelmek için yoğun mücadele verdik. Bizim açımızdan yarınki maç harika bir fırsat. Şampiyonlar Ligi'ne girme ihtimali büyük bir fırsat. Bu kulübümüz için tarihi bir başarı olacak. 2000'lerin başında Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Lyon değiliz. Artık farklı bir takımız. Kulüpte emek veren bütün ekip yoğun bir çaba sarf ediyor. Takımımızı yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki 2 maçı büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Biz sonuna kadar mücadele etmeye hazırız" dedi.

53 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci maç Lyon'da olacak. Rövanş maçı önemli ama o maçın önemli olması için burada iyi bir sonuç almamız lazım. Bu yüzden ilk maç benim gözümde çok çok önemli. Biz aynı performansı sergilemek için buraya geldik. Oyunumuzu oynayacağız. Büyük bir takıma karşı mücadele vereceğimizi biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir savunma yapmak durumundayız. Biz buraya 90 dakika savunma yapmak için gelmedik."

'ÇOK TEHLİKELİ BİR EKİP'

Fenerbahçe'nin her zaman kuvvetli bir takım olduğunu aktaran Fonseca, "Fenerbahçe gerçekten kuvvetli bir takım. Bireysel vasıfların çok önemli olduğu bir takım. Çok kaliteli ve vasıflı oyuncuları var. Çok tehlikeli bir ekip. Sıkı bir savunma yapmamız gerekiyor. Ancak o şekilde iyi bir sonuç elde edebiliriz. Fenerbahçe her zaman kuvvetliydi, geçmişte de kuvvetliydi" sözlerini kullandı.

'ÇOK SAYIDA TAKIM BİZİM YERİMİZDE OLMAK İSTERDİ'

İki takımın bütçelerine bakıldığında Fenerbahçe'nin daha fazla baskı altında olabileceğini dile getiren Fonseca, "Pozitif bir baskıdan bahsedebiliriz. Bu bizim açımızdan fırsat. Sonuç elde etmek istediğimiz için şu an burada olmak bizim açımızdan çok değerli. Çok sayıda takım bizim yerimizde olmak isterdi. Aynı soruyu Fenerbahçe antrenörüne sorsanız o da aynı şeyi söyleyecektir. İki ekibin yatırımlarına bakarsak Fenerbahçe üzerindeki baskı daha fazla olabilir."

MOUSSA NIAKHATE: FENERBAHÇE SON DERECE KUVVETLİ BİR EKİP

Fenerbahçe'nin takım kalitesinden bahseden Moussa Niakhate, "Tabii ki Fenerbahçe son derece kuvvetli bir ekip. Sadece hücumda değil savunmada da kuvvetli. Biz de mücadelemizi vermeye çalışacağız. Hazırlık sürecinde de buna odaklandık. Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatmaya çalışacağız. Olabildiğince Fenerbahçe ataklarını boşa çıkarmaya çalışacağız. Bütün kademelerde etkili bir ekip. Onları durdurmak için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarf etti.

'BÜTÜN OYUNCULAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTER'

Oyuncular için Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın öneminden bahseden 30 yaşındaki futbolcu, "Lyon, 2000'lerin başında Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi performans sergilemişti. Son 6 yıldız Şampiyonlar Ligi'ne çıkamadık. Yeni kadromuzla 90 dakika boyunca kuvvetli bir performans çıkaracağız. Bütün oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister. 180 dakikamız kaldı. Bütün taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

'CİDDİ BİR SAVUNMA İŞİ ÇIKARTMAK DURUMUNDAYIZ'

Sarı-lacivertli ekibe karşı ciddi bir savunma yapmaları gerektiğini aktaran Niakhate, "Fenerbahçe'nin kanatlarda harika oyuncuları var. Sadece kanatları güçlü olsa işimiz daha kolay olurdu. Ekip olarak savunmamızı yapacağız. Tabii ki çok ciddi bir savunma işi çıkartmak durumundayız" sözlerini kullandı.

Moussa Niakhate sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Sparta'ya karşı elimizden geleni yapmaya çalıştık. Aynı şekilde yarın da agresif bir performans sergilememiz lazım. Yarın da bütün cesaretimizle mücadele vereceğiz. Yarın daha farklı bir düzeyde rakiple karşı karşıya geleceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne çıktığınızda da Fenerbahçe gibi rakiplerle karşı karşıya geleceksiniz. Kazanmak istiyorsak en mükemmel performansımızı sergilemeliyiz."

'FENERBAHÇE, AVRUPA'DA BİRÇOK TAKIMI ZORLAYACAK BİR TAKIM'

Fenerbahçe'nin Avrupa'da birçok takımı zorlayabileceğini aktaran tecrübeli savunmacı, "Karşımızda çok kuvvetli bir rakip olacak. Fenerbahçe, Avrupa'da birçok takımı zorlayacak bir takım. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir kategori. Fenerbahçe karşısında önemli bir mücadele yaşanacak" diyerek sözlerini noktaladı.