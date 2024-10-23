Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar - Son Dakika
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Spor

Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar

Lyon\'dan Wilfried Zaha\'yı şaşkına çeviren karar

Lyon, Galatasaray'dan kiraladığı ve kadro dışı bıraktığı Wilfried Zaha'nın takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Fransız ekibi, Fildişi Sahilli futbolcunun kiralık sözleşmesini feshedecek. Zaha, Ocak ayı beklenmeden bile Galatasaray'a geri dönebilir.

23.10.2024 18:40
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Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha burada da dikiş tutturamadı. Fildişi Sahilli yıldızın Fransız ekibindeki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

KİRALIK SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Zaha, başka bir sorunla daha karşı karşıya. Lyon'un sezon sonunu beklemeden Zaha'nın kiralık sözleşmesini feshedebileceği belirtildi.

OCAK BİLE BEKLENMEYEBİLİR

Fransız temsilcisinin öümüzdeki birkaç hafta içinde Wilfried Zaha ile ilgili son kararın verileceği aktarıldı. bu kararın teknik direktör Pierre Sage'in olduğu söylenirken 31 yaşındaki futbolcu, takıma geldiği ilk günden bu yana beklentileri karşılayamadığı ve Sage'nin bunu sık sık dile getirdiği vurguladı. Bu nedenle Lyon, Zaha'yı kış transfer döneminden önce Türkiye'ye geri gönderebilir.

LYON PERFORMANSI

Wilfried Zaha, sezon başında kiralık gittiği Lyon'da sadece 2 maçta forma giydi. 76 dakika sahada kalan futbolcu 1 asistlik skor katkısı verdi. Fildişi Sahilli futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Baluga:
    Zahahahahaha ne oldu çalım fln? 21 22 Yanıtla
  • Fatih Gültekin:
    Yılın transfer çalımı… 4 6 Yanıtla
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