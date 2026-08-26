Lyon - Fenerbahçe Maçı Detayları
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'ta Lyon ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kadrolar belirlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Groupama
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Oğuz Aydın, Muric
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Lyon - Fenerbahçe Maçı Detayları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?