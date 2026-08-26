Lyon - Fenerbahçe Maçı Detayları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lyon - Fenerbahçe Maçı Detayları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'ta Lyon ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kadrolar belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Groupama

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Oğuz Aydın, Muric

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lyon - Fenerbahçe Maçı Detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alacağı için elektrik direğine çıktı 2 saatte zor indirildi Alacağı için elektrik direğine çıktı! 2 saatte zor indirildi
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı

21:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 22:11:16. #7.12#
SON DAKİKA: Lyon - Fenerbahçe Maçı Detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement