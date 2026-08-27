Lyon maçı biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşımlar
18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan Fenerbahçe, Lyon maçının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini 2-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdıran Fenerbahçe, tarihi başarısını coşkuyla kutladı.
''AİT OLDUĞUMUZ YERDEYİZ''
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından harekete geçen sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından zafer paylaşımlarını art arda yayınladı. Yapılan paylaşımlarda ''Ait olduğumuz yerde Şampiyonlar Ligi’ndeyiz!'' ve ''Yeniden Şampiyonlar Ligi zamanı.'' ifadelerine yer verildi.
KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ
18 yıllık aradan sonra gelen Devler Ligi vizesinin coşkusunu yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün zafer paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi. Yapılan paylaşımlar dakikalar içerisinde binlerce beğeni, paylaşım ve tebrik yorumu aldı.
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