Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak

21.08.2022 12:55

Maaşına zam alamadığı için Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin Galatasaray'a transferi artık an meselesi. Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle bordo-mavili ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldız, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma gidecek. Cimbom'un Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Süper Lig'de oynadığı 3 maçın sonunda 6 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 5 Eylül'de bitecek olan transfer periyodunda takıma takviyeler yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferini imzaya bıraktı.

GEÇEN SEZON 25 KEZ SKORA KATKI YAPTI

Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle toplamda 25 kez skora katkı sağlayarak bordo-mavililerin şampiyonluğunda en önemli paya sahip olan Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda parçalı formayı terletmek istiyor.

ZAM ALAMAYINCA AYRILDI

Trabzonspor'dan zam alamayınca ayrılan Nwakaeme, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Kerem ve Yunus'u forma rekabetine sokmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Cimbom'un Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

YORUMLAR
500
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek

Trabzonspor, Galatasaray, Nijerya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
11:20 Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!
10:54 Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 13:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement