Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket

Haberin Videosunu İzleyin
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
26.02.2026 18:23  Güncelleme: 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
Haber Videosu

Galatasaraylı bir taraftar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçında oturdukları koltuğun uğursuz olduğunu söyleyerek koltuğu oturma salonundan çıkarttırdı. Bu anlar kısa süre içerisinde viral oldu.

Galatasaraylı bir taraftarın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan zorlu maç sırasında yaşadığı ilginç an, sosyal medyada hızla viral oldu.

KOLTUĞU UĞURSUZ BULDU, SALONUN DIŞINA ÇIKARTTIRDI

Ailesiyle birlikte evinde maçı izleyen tutkulu bir Galatasaray taraftarı, takımının Juventus karşısında üst üste gol yediği dakikalarda oturduğu koltuğun "uğursuz" olduğuna kanaat getirdi. Maçın gidişatını olumsuz etkilediğini düşünen taraftar, koltuğu yerinden kaldırtıp salondan çıkarttırdı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Bu esnada çekilen kısa video, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce beğeni aldı ve taraftarlar arasında büyük gülümsemelere neden oldu. Taraftarlar yapılan bu totem için "Şampiyonluk getirir bu hareket" gibi esprili söylemlerde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • erkan zengin erkan zengin:
    şhow yapmayın geyikler 7 1 Yanıtla
  • Furkan Demir Furkan Demir:
    abi sağolsun koltuğu çıkartmasa tur gelmiyodu 3 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    yaptıgınız haberciliğin... 2 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    allah akıl fikir versin...futbolla kafayı bu kadar kıranlar bence normal değiller 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir isteği var Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı
İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’dan 3,6’ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'dan 3,6'ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi
Fenerbahçe Opet, üst üste 6. kez Final-Four’da Fenerbahçe Opet, üst üste 6. kez Final-Four'da

19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı, yanlış anlaşıldım dedi
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı, yanlış anlaşıldım dedi
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 20:04:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.