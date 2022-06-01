Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika
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Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu

01.06.2022 19:21

Norveç Ligi'nde Viking FK ile HamKam arasında oynanan maçta Viking kalecisi Patrik Gunnarsson damga vurdu. Gunnarsson maç öncesi kale direklerini eliyle kaldırması eleştirildi. İddiaları yalanlayan Gunnarsson, bunun sadece maç öncesi bir ritüeli olduğunu ve kendini rahat hissettirdiğini belirtti.

Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson'un HamKam ile oynayacakları maç öncesinde kale direklerini yerinden oynattığı anların videosu Norveç başta olmak üzere, sosyal medyada büyük ses getirdi.

KALECİYE TEPKİ YAĞDI

Norveç basınında çıkan haberlere göre, Patrik Gunnarsson maçta önce kale direklerini en az 15-20 santimetre içeriye kaydırarak kaleyi daraltıyor. Rakiplerine karşı avantaj elde etmek için böyle bir hareket yaptığı belirtilen kaleciye, Norveç'te tepki yağdı.

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"BU SADECE BİR RİTÜEL"

İddialar sonrası açıklamalarda bulunan Patrik Gunnarsson, bu durumun sadece bir ritüelden ibaret olduğunu belirtti. Kaleyi daraltmadığını belirten kaleci, bu hareketi yapmanın sadece kendisini rahatlattığını ifade etti.

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