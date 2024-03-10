Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu\'na küfürlü tezahürat

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u ağırlarken maç öncesinde sarı lacivertli taraftarların hedefinde Emre Belözoğlu vardı.

Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar ve kupa maçındaki sevinci nedeniyle sarı lacivertli taraftarların hedefi haline gelen Emre Belözoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirirken sarı kırmızılı takım hakkında yaptığı açıklamalardan geri adım atmamıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA KÜFÜRLÜ TEPKİ

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçta Fenerbahçeli taraftarların tepkisine maruz kalan Belözoğlu'na, Kadıköy'deki maç öncesi de tepkiler devam etti. Pendikspor maçı öncesinde kale arkasında bulunan sarı lacivertli taraftarlar, Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratlar yaptı.