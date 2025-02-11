Maç sırasında ağaç altına sığınan 4 kadın futbolcu, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Maç sırasında ağaç altına sığınan 4 kadın futbolcu, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

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Kolombiya'da bir futbol turnuvasına katılan 4 kadın futbolcu, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın, futbolcuların ağaç altına sığınmaları sırasında meydana geldiği belirtildi. Yıldırımın ağaca düşmesi sonucu Jeidy Morales, Daniela Mosquera, Luz Lame ve Etelvina Mosquera adlı futbolcular hayatlarını kaybetti.

11.02.2025 11:02  Güncelleme: 11:16
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Kolombiya'da ağaç altına sığınan 4 kadın futbolcu yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Onlarla birlikte olan bir erkek hastanede hayatını kaybederken, iki kadın da ciddi yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden dört kadın futbolcunun Jeidy Morales, Daniela Mosquera, Luz Lame ve Etelvina Mosquera olduğu açıklandı.

İlk raporlarda oyuncuların Kolombiya'nın Cajibio kentinde saha kenarındaki bir kulübede saklandığı belirtilmişti.

Ancak hükümet sözcüsü Lesly Valencia: "Elimdeki bilgilere göre kadınlar bir futbol turnuvasına katılırken acil durum meydana geldi. Bir yıldırım ağaca düştü ve dört kadının ölümüne bu neden oldu" açıklamasını yaptı.

Arkadaşları Tata Velasco, "Ne kadar üzücü bir haber. Huzur içinde yat Daniela" dedi.

Bir yerel sakin ise "Yaptıkları çok tehlikeliydi. Ağaçlar yıldırımları çeker" yorumunda bulundu.

Bu olay, Peru'da bir maç sırasında yıldırım çarpması sonucu bir futbolcunun hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı olayın ardından geldi.

Maç sırasında ağaç altına sığınan 4 kadın futbolcu, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Yıldırım Çarpması, Kolombiya, 3-sayfa, Sağlık, Futbol, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sırasında ağaç altına sığınan 4 kadın futbolcu, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakan Uman:
    (kulli nefsen zayikiten mevt) her canlı muhakkak birgün ölümü tadacaktır. 3 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Olay sahanın içinde oluyor ,ağaç nerede ne alaka . 2 0 Yanıtla
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