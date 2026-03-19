Maç sonunda açıkladı: Beşiktaş\'ta kalmak istiyorum

Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, Süper Lig'in 27. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'ÖNEMLİ BİR MAÇTI'

Mücadeleyi değerlendiren Güney Koreli futbolcu, "Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz." dedi.

'BEŞİKTAŞ'TA UZUN SÜRE KALMAK İSTİYORUM'

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini belirten Hyeon-Gyu Oh, "Beşiktaş'ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş'ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum." sözlerini sarf etti.

3 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATTI

Hyeon-gyu Oh, 3 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı. Siyah-beyaz formayla çıktığı ilk 3 lig maçında 3 gol atarak dikkatleri üstüne çeken Güney Koreli oyuncu, daha sonra görev aldığı 3 karşılaşmayı boş geçti. Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında takımına gol katkısı sunamayan Oh, 11. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topu ağlara göndererek suskunluğuna son verdi.